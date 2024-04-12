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Сегодня, 19:30

Полузащитник «Барселоны» Рафинья стал игроком недели в Лиге чемпионов

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Рафинья.
Фото Global Look Press

Полузащитник «Барселоны» Рафинья признан лучшим игроком недели в Лиге чемпионов, сообщается на официальном сайте УЕФА.

10 апреля бразилец оформил дубль в первом матче против «ПСЖ» (3:2) в 1/4 финала Лиги чемпионов. Рафинья забил на 37-й и 62-й минутах.

Футболист «Барселоны» опередил в голосовании болельщиков Антуана Гризманна («Атлетико»), Фила Фодена («Манчестер Сити») и Мартина Эдегора («Арсенал»).

В текущем сезоне Рафинья провел 30 матчей за «Барселону» во всех турнирах, забил восемь мячей и сделал десять голевых передач. Полузащитник выступает за каталонцев с лета 2022 года.

Рафинья (Рафаэль Диас, ФК «Барселона»)
Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Барселона
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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