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Де Брейне доволен игрой «Сити» в матче с «Марселем»

05:34
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Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин де Брейне после победы над «Марселем» в Лиге чемпионов (3:0) отметил, что доволен игрой команды. Бельгиец в этой встрече отметился двумя голевыми передачами.

— Первые 20 минут мы играли очень хорошо и забили, и, думаю, заслуженно, — цитирует пресс-служба УЕФА де Брейне. — Вторая половина тайма была немного хуже, но второй тайм мы сыграли очень хорошо. Контролировали соперника почти полностью и не упускали моменты, так что действительно приятно уезжать с такой победой.

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