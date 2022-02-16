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Сегодня, 03:58

Данилу считает Мбаппе лучшим игроком на данный момент

Данилу прокомментировал победу над «Реалом»
Евгений Козинов
Корреспондент

Полузащитник «ПСЖ» Данилу после победы над «Реалом» (1:0) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов отметил, что второй тайм получился лучше первого.

«Я счастлив. Мы выиграли большой матч у классной команды. Всегда приятно побеждать дома. В первом тайме мы играли хорошо, но после перерыва приложили еще больше усилий и добились своего.

Мбаппе? Он необычный игрок, он наглядно продемонстрировал это своим голом. Для меня на данный момент он лучший", — цитирует пресс-служба УЕФА Данилу.

Ответная встреча пройдет 9 марта в Испании на «Сантьяго Бернабеу». Начало встречи — 23.00 по московскому времени.

Лига чемпионов. 1/8 финала
15 февр, 23:00. Parc des Princes (Париж)
ПСЖ
1:0
Реал
Голы
Мбаппе, 90 (1:0)
Нереализованный пенальти
Месси 62
ПСЖ
Доннарумма Хакими Кимпембе Маркиньюс Нуну Мендеш Верратти Паредес Данилу Перрейра (Гей, 87 ) Мбаппе Ди Мария (Неймар, 72 ) Месси
Реал
Куртуа Карвахаль (Васкес, 72) Эдер Милитау Алаба Менди Кроос Модрич (Вальверде, 82) Каземиру Бензема (Бэйл, 87) Асенсио (Родригу, 72) Винисиус Жуниор (Азар, 82)
Предупреждения
Верратти 40, Данилу Перрейра 62, Кимпембе 83, Паредес 90  -  Каземиру 37, Эдер Милитау 51, Менди 57, Родригу 83
Судьи
Орсато (Италия)
Источник: https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/match/2033899--paris-vs-real-madrid/
Данилу Перейра
Килиан Мбаппе
Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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