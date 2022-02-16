Данилу считает Мбаппе лучшим игроком на данный момент

Полузащитник «ПСЖ» Данилу после победы над «Реалом» (1:0) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов отметил, что второй тайм получился лучше первого.

«Я счастлив. Мы выиграли большой матч у классной команды. Всегда приятно побеждать дома. В первом тайме мы играли хорошо, но после перерыва приложили еще больше усилий и добились своего.

Мбаппе? Он необычный игрок, он наглядно продемонстрировал это своим голом. Для меня на данный момент он лучший", — цитирует пресс-служба УЕФА Данилу.

Ответная встреча пройдет 9 марта в Испании на «Сантьяго Бернабеу». Начало встречи — 23.00 по московскому времени.