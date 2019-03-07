Даниэле Де Росси: "Нужно принять поражение от "Порту", хотя сделать это очень сложно"

Полузащитник "Ромы" Даниэле Де Росси после поражения от "Порту" в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов (1:3) признался, что ему трудно принять такой результат.

- Нужно принять этот результат, хотя сделать это очень сложно, - цитирует официальный сайт УЕФА Де Росси. - В "Роме" мы привыкли к взлетам и падениям. Сегодня сыграли далеко не идеально, но у нас хорошая команда, которая не заслуживала вылета.

Остаюсь при своем мнении - мы были в одной минуте от серии пенальти, которая могла бы вывести нас в четвертьфинал. В прошлой Лиге чемпионов дошли до полуфинала. Нас подводят результаты на внутренней арене, но я верю в тренера. О возможной отставке Ди Франческо говорит пресса, а не футболисты нашей команды.