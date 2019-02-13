Даниэле Де Росси: "Дзаньоло - уже великий игрок, но он станет великим чемпионом"

Полузащитник "Ромы" Даниэле Де Росси после победы над "Порту" в матче 1/8 финала Лиги чемпионов (2:1) отметил, что полузащитник Николо Дзаньоло​ станет великим чемпионом. 19-летний итальянец оформил дубль во втором тайме.

– Дзаньоло уже давно ни для кого не является сюрпризом, – цитирует официальный сайт УЕФА Де Росси. – Он невероятно силен физически для своего возраста, но добавляет к этому удивительную технику. Это уже великий игрок, но он станет великим чемпионом. Мы знали, что матч получится непростым. Жаль, что пропустили необязательный гол, ведь в остальном полностью контролировали ход игры. Счет 2:1 не обещает спокойной жизни, но думаю, что теперь шансы – 51 на 49 в нашу пользу.