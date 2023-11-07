«СЭ» проведет перекличку всех матчей дня Лиги чемпионов в одной текстовой онлайн-трансляции. Ключевые события противостояния «Црвена Звезда» — «Лейпциг» будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ».

«Црвена Звезда» в трех турах группового этапа набрала 1 очко и занимает последнее место в турнирной таблице группы G. В активе «Лейпцига» 6 баллов, команда идет на втором месте.