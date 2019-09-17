Чорлука отказался сравнивать сборную Хорватии на ЧМ-2018 с «Локомотивом» в ЛЧ

Защитник «Локомотива» Ведран Чорлука перед матчем 1-го тура группового турнира Лиги чемпионов против «Байера» отметил, что московская команда слабее соперников в квартете, сообщает официальный сайт железнодорожников.

— «Байер» — очень быстрая команда, у них хорошие атакующие футболисты, но у нас есть свой план на игру, — приводит слова Чорлуки пресс-служба «Локомотива». — Знаем, что нам не будет просто, но вы сами все увидите завтра.

Кого могу выделить персонально? Не буду называть имен. У них хорошая команда — именно командной игрой силен «Байер». Они владеют мячом, показывают красивый футбол, на который приятно смотреть.

Можно ли сравнить эту ситуацию со сборной Хорватии, которая тоже не была фаворитом на чемпионате мира? Мы не можем сравнивать эти ситуации. Хорватия — одна из сильнейших команд мира, где выступают футболисты из «Реала» и «Барселоны». «Локомотив» слабее соперников по Лиге чемпионов, но мы покажем, что можем играть со всеми.

«СЭ» проведет текстовую трансляцию матча «Локомотива» и «Байера». Встреча пройдет завтра, 18 сентября. Игра пройдет в Германии.

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