Мбаппе: «ПСЖ» хотелось выиграть дома, это и было целью»

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе прокомментировал победу над «Реал Сосьедад» (2:0) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Да, мы довольны результатом. Нам хотелось выиграть дома, это и было целью. Теперь нам предстоит сыграть еще раз, но перед этим у нас три матча чемпионата. В данный момент мы довольны, но задача еще не решена. Знаем, насколько в Лиге чемпионов сложно добыть перевес, а сейчас мы это сделали. Теперь нам нужно двигаться дальше, продолжать командную работу. Намерены отправиться за победой, чтобы пробиться в четвертьфинал», — цитирует пресс-служба УЕФА Мбаппе.

Ответная встреча состоится 5 марта в Сан-Себастьяне. Начало — 23.00 по московскому времени.