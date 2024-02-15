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15 февраля, 03:43

Мбаппе: «ПСЖ» хотелось выиграть дома, это и было целью»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Килиан Мбаппе.
Фото Reuters

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе прокомментировал победу над «Реал Сосьедад» (2:0) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Да, мы довольны результатом. Нам хотелось выиграть дома, это и было целью. Теперь нам предстоит сыграть еще раз, но перед этим у нас три матча чемпионата. В данный момент мы довольны, но задача еще не решена. Знаем, насколько в Лиге чемпионов сложно добыть перевес, а сейчас мы это сделали. Теперь нам нужно двигаться дальше, продолжать командную работу. Намерены отправиться за победой, чтобы пробиться в четвертьфинал», — цитирует пресс-служба УЕФА Мбаппе.

Ответная встреча состоится 5 марта в Сан-Себастьяне. Начало — 23.00 по московскому времени.

 
&laquo;ПСЖ&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Реал Сосьедад&raquo; (2:0). Килиан Мбаппе и&nbsp;Брэдли Барколя празднуют гол. Мбаппе и Барколя открыли «ПСЖ» дорогу в четвертьфинал Лиги чемпионов. Захарян ничем не запомнился
Источник: https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/match/2039917--paris-vs-real-sociedad/
Килиан Мбаппе
Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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