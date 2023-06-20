Черчесов прокомментировал итоги жеребьевки первого отборочного раунда Лиги чемпионов для «Ференцвароша»

Главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов отреагировал на первого соперника в квалификационном раунде Лиги чемпионов-2023/24. Клуб российского специалиста сыграет с «Клаксвиком».

«В прошлом году мы вышли в 1/8 финала Лиги Европы, это был очень долгий год. Надеюсь, в этом году мы добьемся таких же успехов, но на этот раз на более высоком уровне. Я несколько раз встречался со сборной Фарерских островов, но нельзя исходить из этого опыта. Я не первый раз готовлюсь к первой квалификации, надеюсь, что и не последний. Мы знакомимся с футболистами «Клаксвика» и с их игрой», — цитирует Черчесова пресс-служба клуба.