Черчесов оценил соперника «Ференцвароша» в первом раунде Лиги чемпионов

Главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов поделился впечатлениями от жеребьевки первого отборочного раунда Лиги чемпионов-2023/24. Венгерский клуб встретится с клубом «Клаксвик» с Фарерских островов.

«В прошлом году мы вышли в 1/8 финала Лиги Европы, это был очень долгий год. Надеюсь, в этом году мы добьемся таких же успехов, но на этот раз на более высоком уровне. Я несколько раз встречался со сборной Фарерских островов, но нельзя исходить из этого опыта. Я не первый раз готовлюсь к первой квалификации, надеюсь, что и не последний. Мы ознакомимся с футболистами «Клаксвика» и с их игрой», — приводит слова Черчесова официальный сайт клуба.

Первый матч пройдет 11 или 12 июля, ответная игра состоится 18 или 19 июля. Проигравшая команда выходит в третий отборочный раунд Лиги конференций.