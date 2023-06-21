Футбол
Лига чемпионов
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Видео
Фото
Все материалы
Игры
Главная
Футбол
Лига чемпионов

Сегодня, 05:02

Черчесов оценил соперника «Ференцвароша» в первом раунде Лиги чемпионов

Сергей Разин
корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов поделился впечатлениями от жеребьевки первого отборочного раунда Лиги чемпионов-2023/24. Венгерский клуб встретится с клубом «Клаксвик» с Фарерских островов.

«В прошлом году мы вышли в 1/8 финала Лиги Европы, это был очень долгий год. Надеюсь, в этом году мы добьемся таких же успехов, но на этот раз на более высоком уровне. Я несколько раз встречался со сборной Фарерских островов, но нельзя исходить из этого опыта. Я не первый раз готовлюсь к первой квалификации, надеюсь, что и не последний. Мы ознакомимся с футболистами «Клаксвика» и с их игрой», — приводит слова Черчесова официальный сайт клуба.

Первый матч пройдет 11 или 12 июля, ответная игра состоится 18 или 19 июля. Проигравшая команда выходит в третий отборочный раунд Лиги конференций.

Станислав Черчесов
Лига чемпионов УЕФА
ФК Ференцварош
0
Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Медведев одержал первую победу в сезоне-2023 на траве
На Украине изменили приказ о неучастии в турнирах с россиянами
Ученица автошколы погибла в ДТП во время урока по вождению в Тольятти
Украинская беженка оскорблениями арабских мигрантов возмутила немцев
Мужчина убил девушку в центре Кызыла
Как в России борются с фальсификатом: спецпроект «Известий»
Популярное видео
«Реал» — «Ливерпуль»: видеообзор матча, 1/8 финала Лиги чемпионов
«Наполи» — «Айнтрахт»: видеообзор матча, 1/8 финала Лиги чемпионов
«Ман Сити» — «Лейпциг»: видеообзор матча, 1/8 финала Лиги чемпионов
«Порту» — «Интер»: видеообзор матча, 1/8 финала Лиги чемпионов
«Бавария» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Тоттенхэм» — «Милан»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Челси» — «Боруссия» Д: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Бенфика» — «Брюгге»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Интер» — «Порту»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Лейпциг» — «Манчестер Сити»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Реал»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Айнтрахт» — «Наполи»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Боруссия» Д — «Челси»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Брюгге» — «Бенфика»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«ПСЖ» — «Бавария»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Милан» — «Тоттенхэм»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Ювентус» — «ПСЖ»: видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Севилья»: видеообзор матча
«Милан» — «Зальцбург»: видеообзор матча
«Маккаби» — «Бенфика»: видеообзор матча
«Челси» — «Динамо» Загреб: видеообзор матча
«Копенгаген» — «Боруссия» Д: видеообзор матча
«Шахтер» — «Лейпциг»: видеообзор матча
«Реал» — «Селтик»: видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Наполи»: видеообзор матча
«Бавария» — «Интер»: видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Черчесов прокомментировал итоги жеребьевки первого отборочного раунда Лиги чемпионов для «Ференцвароша»
Новости
RSS RSS
Все новости