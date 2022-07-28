«Not bad!» Черчесов в раздевалке поздравил игроков «Ференцвароша» с выходом в 3-й раунд квалификации Лиги чемпионов

Черчесов двумя словами поздравил игроков «Ференцвароша» с выходом в 3-й раунд квалификации Лиги чемпионов

Появилось видео, в котором футболисты «Ференцвароша» празднуют выход в 3-й раунд квалификации Лиги чемпионов.

Вчера, 27 июля венгерская команда победила «Слован» со счетом 4:1 и обыграла словацкую команду по сумме двух встреч — 5:3.

В видео главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов пришел, чтобы поздравить своих подопечных. Российский специалист общался с игроками на английском языке.

«Я могу сказать лишь одно: Not bad! («Неплохо» — прим. «СЭ»)», — сказал футболистам Черчесов.

В третьем квалификационном раунде «Ференцварош» встретится с «Карабахом». Первый матч состоится 2 августа в Баку, ответная игра пройдет 9 августа в Будапеште.