Команда Черчесова разгромила «Слован», Киев прорвался в следующий раунд, команда Хайкина устроила дикий разгром

Рассказываем о главных событиях ответных матчей 2-го отборочного раунда Лиги чемпионов.

«Ференцварош» ждет встреча с «Карабахом»

«Еще до противостояния со «Слованом» не могли считать, что перед нами стоит легкая задача. Наш соперник — команда, четыре раза подряд выигравшая чемпионат своей страны. «Слован» имеет преимущество после первой встречи, но наша команда способна исправить ситуацию. Нужные футболисты для этого у нас есть. Мы должны подойти с правильным настроем и сохранять концентрацию на протяжении всего матча, потому что в Будапеште все видели, к чему может привести пятиминутная потеря внимания», — заявил накануне игры в Братиславе Станислав Черчесов.

А о том, как все может поменяться в одно мгновение, напомнил неприятный эпизод в начале игры. Защитник «Слована» Медведев в подкате остановил прорыв Чивича, и тот, падая, попал сопернику ногой в голову. На поле примчались медики, и футболист хозяев после оказания первой помощи покинул газон на носилках. Продолжить игру Медведев, естественно, не смог, а Чивич вскоре выдал классный кросс с фланга, и Боли отлично сыграл на опережение в районе дальней штанги.

Для «Слована», который поставил волевые победы на поток, ничего страшного в этот момент не случилось, однако «Ференцварош» выучил урок недельной давности и одним голом не ограничился. Как и в Будапеште отличился Закариассен, классно подставивший голову то ли под удар, то ли под слишком сильный навес Ммаэ. Все было логично, так как по итогам первого тайма венгры вели и по забитым мячам, и по ударам в створ (4:0).

Только команда Владимира Вайсса уникальна в умении выживать в сложных ситуациях, а ее стандартные положения — кошмар для любого соперника. Да еще и нападающий Барсегян — настоящая палочка-выручалочка. В этот раз форвард сборной Армении не забил, но выполнил подачу углового точно на сравнявшего счет по сумме двух матчей Де Марко.

Однако еще одного братиславского чуда не случилось, потому что бывают безвыходные ситуации. Для «Слована» ее такой сделал Траоре, трансфер которого из «Шерифа» так радовал Черчесова в межсезонье. А гол Лайдуни стал контрольным выстрелом.

«Ференцварош» еще на шаг приблизился к групповому турниру. Следующий соперник — «Карабах», который оставил за бортом чемпиона Швейцарии «Цюрих», забив решающий гол в овертайме (2:2).

Спасающий Бущан и не пропускающий «Шериф»

«Фенербахче», как показалось, сделал ставку на стартовый штурм, но она не сработала, так как Валенсия упустил свой шанс, а после штрафного в исполнении Ирфана Кехведжи киевлян спасла штанга. «Динамо», впрочем, серьезных проблем обороне «канареек» в первом тайме не создавало, а имевший такую возможность Цыганков отпустил от себя мяч и проиграл дуэль голкиперу.

Новая же волна атак «Фенера» — с ударом Валенсии рядом с верхним углом и очередным спасением Бущана — сбилась в начале второй половины из-за глупого удаления Исмаила Юксека. Уже имея в пассиве желтую карточку, он слишком рьяно пошел в отбор в центре поля и досрочно отправился в раздевалку. И почти сразу Кедзера от линии поля выложил мяч под удар открывшему счет Буяльскому. А потом Бущан ногой отбил пенальти в исполнении невезучего Валенсии.

Голкипер «Динамо» творил чудеса, однако за минуту до окончания основного времени допустил грубую ошибку на выходе, позволив Солои поразить пустые ворота. В отчасти похожей ситуации уже в дополнительное время Забарный попал в штангу, но все же команда Мирчи Луческу идет дальше благодаря тренерскому чутью румынского тренера. Он выпустил опытного Караваева как раз к началу овертайма, и тот забил решающий гол. Ну и Бущан исправился, вытащив сложный мяч за мгновения до финального свистка.

После первого матча на посту главного тренера «Шерифа» хорват Стьепан Томас говорил, что обновившаяся летом команда будет прибавлять от игры к игре. Речь, прежде всего, шла о созидании. А пока проводящие домашние еврокубковые матчи в Кишиневе тираспольцы впечатляют игрой в обороне.

В четырех матчах против «Зриньски» и «Марибора» у чемпионов Молдавии ни одного пропущенного мяча. Правда, и забитых всего два. В прошлом раунде решающим оказался автогол соперника, а сейчас от дополнительного времени команду избавил гвинеец Янсане. Один из тех, кто год назад добывал путевку в групповой турнир, и там забил в победном матче с «Шахтером». Теперь же на пути «Шерифа» к повторению того результата стоит чешская «Виктория».

Характер «Пюника» и месть по-норвежски

Одной из самых волевых команд турнира остается «Пюник». Чемпионы Армении уступили «Дюделанжу» на своем поле (0:1) и первыми пропустили в Люксембурге. Однако до перерыва гости отыгрались, а потом учинили сопернику разгром. И в принципе это подтвердило репутацию «Пюника», который в предыдущем раунде находился в шаге от вылета, но спас гостевую игру с румынским ЧФР за минуту до конца овертайма и выиграл в серии пенальти.

Стоит добавить, что под началом Егише Меликяна, который принес «Пюнику» первый чемпионский титул за семь лет, выступают два легионера из России. Родившийся в Нижнем Новгороде 24-летний вингер Давид Давидян начинал прошлый сезон в «Химках», а 27-летний петербуржец Михаил Коваленко ранее выступал за «Сочи», «Тюмень» и «Олимп-Долгопрудный». Теперь их ждут игры с «Црвеной Звездой».

Неделю назад лучшие команды Норвегии и Швеции потерпели сенсационные поражения. Особенно обидно было «Буде-Глимту», который пропустил глупейший гол на последних минутах. И та развязка настолько мотивировала викингов, что в среду они уничтожили оборону «Линфилда», к середине первого тайма отправив в ворота североирландцев четыре мяча. Вдобавок ко всему герой предыдущей встречи Миллар получил красную карточку уже на 20-й минуте, и в большинстве норвежцы попросту издевались над соперником. По такой игре российский голкипер Никита Хайкин остался без серьезной работы.

Но ее явно будет больше через неделю, когда «Буде-Глимт» встретится с «Жальгирисом». Литовцы преподнесли сюрприз в первом матче, а теперь повергли в шок «Мальме», который год назад добрался до группового турнира. Казахстанский специалист Владимир Чебурин в Прибалтике пишет историю, ведь команда из Литвы впервые сыграет на групповом этапе еврокубков. Успех в Швеции гарантировал «Жальгирису» как минимум участие в основной части Лиги конференций, однако аппетит, как известно, приходит во время еды.

Матчи 3-го отборочного раунда пройдут 2/3 и 9 августа.

Результаты и календарь матчей Лиги чемпионов