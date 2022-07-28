Черчесов: «Был уверен, что сможем переломить ход матча»

Главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов прокомментировал крупную победу над «Слованом» (4:1) в ответном матче Лиги чемпионов.

«Рад, что нам удалось взять реванш, и мы можем радоваться этому результату вместе с венгерскими болельщиками. Мы сделали на поле все, о чем договаривались. Я знал, что тренирую хорошую команду, и был уверен, что сможем переломить ход поединка.

Мы были недовольны после первого матча, который проиграли, после этого я говорил с каждым игроком индивидуально. В Братиславе на поле тоже не все шло так, как мы хотели, но по большей части происходило то, что планировали, и это имело большое значение. После финального свистка у нас было несколько минут, чтобы отпраздновать, но я не думаю, что пришло время для празднования. Победа в среду была лишь одним из первых шагов к групповому турниру, но впереди у нас еще один важный матч, на котором мы должны сосредоточиться», — цитирует пресс-служба клуба Черчесова.