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Черчесов: «Был уверен, что сможем переломить ход матча»

Черчесов прокомментировал победу над «Слованом» в Лиге чемпионов
Евгений Козинов
Корреспондент
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Станислав Черчесов.
Фото Global Look Press

Главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов прокомментировал крупную победу над «Слованом» (4:1) в ответном матче Лиги чемпионов.

«Рад, что нам удалось взять реванш, и мы можем радоваться этому результату вместе с венгерскими болельщиками. Мы сделали на поле все, о чем договаривались. Я знал, что тренирую хорошую команду, и был уверен, что сможем переломить ход поединка.

Мы были недовольны после первого матча, который проиграли, после этого я говорил с каждым игроком индивидуально. В Братиславе на поле тоже не все шло так, как мы хотели, но по большей части происходило то, что планировали, и это имело большое значение. После финального свистка у нас было несколько минут, чтобы отпраздновать, но я не думаю, что пришло время для празднования. Победа в среду была лишь одним из первых шагов к групповому турниру, но впереди у нас еще один важный матч, на котором мы должны сосредоточиться», — цитирует пресс-служба клуба Черчесова.

 

Станислав Черчесов
Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Ференцварош
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