Тренер киевского «Динамо» Луческу отреагировал на кричалку фанатов «Фенербахче» о Путине

Главный тренер киевского «Динамо» Мирча Луческу отреагировал на кричалку болельщиков «Фенербахче» о президенте РФ Владимире Путине во время ответного матча второго квалификационного раунда Лиги чемпионов.

После пропущенного на 57-й минуте гола фанаты стамбульской команды начали выкрикивать имя президента России.

«Все было в рамках нашего плана, все сработало, и мы выиграли. Но мы не приняли во внимание болельщиков. Я не ожидал таких скандирований. Жаль», — приводит РИА «Новости» со ссылкой на Fanatik слова Луческу.

Отмечается, что румынский специалист отказался приходить на пресс-конференцию после матча из-за кричалки болельщиков «Фенербахче».

Матч «Фенербахче» — «Динамо» состоялся вчера, 27 июля. Киевская команда победила в дополнительное время со счетом 2:1 и вышла в третий раунд квалификации Лиги чемпионов, в котором встретится с австрийским «Штурмом».

Первый матч между «Динамо» и «Штурмом» состоится 2 августа, ответная встреча пройдет 9 августа.