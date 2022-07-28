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Сегодня, 09:13

Тренер киевского «Динамо» Луческу отреагировал на кричалку фанатов «Фенербахче» о Путине

Иван Торопцев
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Мирча Луческу.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Главный тренер киевского «Динамо» Мирча Луческу отреагировал на кричалку болельщиков «Фенербахче» о президенте РФ Владимире Путине во время ответного матча второго квалификационного раунда Лиги чемпионов.

После пропущенного на 57-й минуте гола фанаты стамбульской команды начали выкрикивать имя президента России.

«Все было в рамках нашего плана, все сработало, и мы выиграли. Но мы не приняли во внимание болельщиков. Я не ожидал таких скандирований. Жаль», — приводит РИА «Новости» со ссылкой на Fanatik слова Луческу.

Отмечается, что румынский специалист отказался приходить на пресс-конференцию после матча из-за кричалки болельщиков «Фенербахче».

Матч «Фенербахче» — «Динамо» состоялся вчера, 27 июля. Киевская команда победила в дополнительное время со счетом 2:1 и вышла в третий раунд квалификации Лиги чемпионов, в котором встретится с австрийским «Штурмом».

Первый матч между «Динамо» и «Штурмом» состоится 2 августа, ответная встреча пройдет 9 августа.

Источник: https://rsport.ria.ru/20220728/skandirovanie-1805487307.html
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