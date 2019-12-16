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«Челси» впервые встретится с «Баварией» с победного финала 2012 года

14:38
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В 1/8 финала Лиги чемпионов «Челси» встретится с «Баварией» впервые с 2012 года, сообщает Opta.

Это первая встреча команд с финала турнира 2012 года, когда лондонцы добились победы в серии пенальти (1:1, 4:3 пен.). Капитаном «Челси» был нынешний тренер Фрэнк Лэмпард.

Первые матчи 1/8 финала пройдут 18, 19, 25 и 26 февраля. Ответные — 10, 11, 17 и 18 марта. Начало всех матчей в 23.00 по московскому времени. Жеребьевка четвертьфиналов, полуфиналов и финала состоится 20 марта.

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2019/20. Жеребьевка 1/8 финала




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