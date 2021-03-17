«Челси» — «Атлетико»: стартовые составы команд на матч Лиги чемпионов
22:17
Стали известны стартовые составы команд на матч 18 финала Лиги чемпионов между «Челси» и «Атлетико».
«Челси»: Менди, Аспиликуэта, Зума, Рюдигер, Джеймс, Канте, Ковачич, Алонсо, Зиех, Хаверц, Вернер.
«Атлетико»: Облак, Триппьер, Савич, Хименес, Лоди, Льоренте, Коке, Сауль, Карраско, Суарес, Феликс.
Матч начнется в 23.00 по московскому времени.
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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2020/21. 1/8 финала
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