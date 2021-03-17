Стали известны стартовые составы команд на матч 18 финала Лиги чемпионов между «Челси» и «Атлетико».

«Челси»: Менди, Аспиликуэта, Зума, Рюдигер, Джеймс, Канте, Ковачич, Алонсо, Зиех, Хаверц, Вернер.

«Атлетико»: Облак, Триппьер, Савич, Хименес, Лоди, Льоренте, Коке, Сауль, Карраско, Суарес, Феликс.

Матч начнется в 23.00 по московскому времени.