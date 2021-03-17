«Бавария» — «Лацио», 1/8 финала ЛЧ: где смотреть онлайн трансляцию встречи
21:30
Сегодня, 17 марта, состоится ответный матч 1/8 финала Лиги Чемпионов, в котором «Бавария» на своем поле примет «Лацио». Начало матча — в 23.00 по московскому времени.
В первой встрече немцы в гостях уверенно разгромили соперника со счетом 4:1. Команды впервые играли друг с другом на международной арене.
Следить за матчем «Бавария» — «Лацио» вы можете в трансляции на сайте «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на сайте Матч ТВ.
Видеотрансляция матча «Бавария» — «Лацио»
1
Зачет
vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Лига чемпионов-2020/21. 1/8 финала
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю
Загрузка...