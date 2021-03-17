Сегодня, 17 марта, состоится ответный матч 1/8 финала Лиги Чемпионов, в котором «Бавария» на своем поле примет «Лацио». Начало матча — в 23.00 по московскому времени.

В первой встрече немцы в гостях уверенно разгромили соперника со счетом 4:1. Команды впервые играли друг с другом на международной арене.

Следить за матчем «Бавария» — «Лацио» вы можете в трансляции на сайте «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на сайте Матч ТВ.

Видеотрансляция матча «Бавария» — «Лацио»