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«Бавария» — «Лацио», 1/8 финала ЛЧ: где смотреть онлайн трансляцию встречи

21:30
«Бавария» на своем поле примет «Лацио». Фото twitter.com/FCBayern
«Бавария» на своем поле примет «Лацио». Фото twitter.com/FCBayern

Сегодня, 17 марта, состоится ответный матч 1/8 финала Лиги Чемпионов, в котором «Бавария» на своем поле примет «Лацио». Начало матча — в 23.00 по московскому времени.

В первой встрече немцы в гостях уверенно разгромили соперника со счетом 4:1. Команды впервые играли друг с другом на международной арене.

Следить за матчем «Бавария» — «Лацио» вы можете в трансляции на сайте «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на сайте Матч ТВ.

Видеотрансляция матча «Бавария» — «Лацио»

Бавария — Лацио

Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2020/21. 1/8 финала




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