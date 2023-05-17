Калабрия: «Никто не ждал «Милан» в полуфинале Лиги чемпионов»

Капитан «Милана» Давиде Калабрия прокомментировал поражение от «Интера» (0:1) в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов.

«Это отправная точка. Никто не ждал «Милан» в полуфинале Лиги чемпионов. Мы отдали все силы. Не хочу думать о плохом. Мы должны сосредоточиться на попадании в топ-4 в чемпионате», — цитирует пресс-служба УЕФА Калабрию.

Соперник «Интера» по финалу определится в противостоянии «Манчестер Сити» — «Реал». Первый матч завершился ничьей — 1:1.