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Сегодня, 14:30

Тибо Куртуа прокомментировал ошибку Менди в матче «Реала» с «Челси»

Виктория Кравченко
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Голкипер «Реала» Тибо Куртуа поддержал вратаря «Челси» Эдуарда Менди, который допустил ошибку в четвертьфинальном матче Лиги чемпионов, из-за чего был забит гол нападающим мадридцев Каримом Бензема.

«Проблема голкиперов состоит в том, что, если ты делаешь ошибку, сзади никого нет для того, чтобы подстрахавать. Менди не стоит винить, но об ошибках голкиперов всегда будут много говорить», — сказал Менди после матча.

«Реал» обыграл «Челси» со счетом 3:1 в первом четвертьфинальном матче Лиги чемпионов.

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