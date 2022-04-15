Нагельсман заявил, что получил 450 сообщений с угрозами после вылета «Баварии» из Лиги чемпионов

Главный тренер «Бавария» Юлиан Нагельсман заявил, что получил более 450 сообщений с угрозами после вылета его команды из Лиги чемпионов.

«Я знаю, что меня всегда будут критиковать со всех сторон, это нормально, и я могу с этим справиться. Но получив 450 сообщений с угрозами расправы я понял, что все не так просто. Если люди хотят убить меня — это одно, но они пишут и про мою маму, которая даже не интересуется футболом. Я не могу этого понять. Как только люди выключают телевизор, они забывают обо всех приличиях. И при этом думают, что правы, это самое худшее», — приводит слова Нагельсмана RMC Sport.

В первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов «Вильярреал» выиграл «Баварию» со счетом 1:0, а в ответной игре была зафиксирована ничья (1:1). По итогу двух встреч сспанская команда прошла в полуфинал турнира, где сыграет против победителя противостояния «Ливерпулем».