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Сегодня, 18:34

Нагельсман заявил, что получил 450 сообщений с угрозами после вылета «Баварии» из Лиги чемпионов

Анна Горшкова
Корреспондент
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Юлиан Нагельсман.
Фото Global Look Press

Главный тренер «Бавария» Юлиан Нагельсман заявил, что получил более 450 сообщений с угрозами после вылета его команды из Лиги чемпионов.

«Я знаю, что меня всегда будут критиковать со всех сторон, это нормально, и я могу с этим справиться. Но получив 450 сообщений с угрозами расправы я понял, что все не так просто. Если люди хотят убить меня — это одно, но они пишут и про мою маму, которая даже не интересуется футболом. Я не могу этого понять. Как только люди выключают телевизор, они забывают обо всех приличиях. И при этом думают, что правы, это самое худшее», — приводит слова Нагельсмана RMC Sport.

В первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов «Вильярреал» выиграл «Баварию» со счетом 1:0, а в ответной игре была зафиксирована ничья (1:1). По итогу двух встреч сспанская команда прошла в полуфинал турнира, где сыграет против победителя противостояния «Ливерпулем».

Источник: https://rmcsport.bfmtv.com/football/ligue-des-champions/bayern-nagelsmann-menace-de-mort-apres-l-elimination-en-ligue-des-champions_AD-202204150432.html

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В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

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