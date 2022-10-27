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Сегодня, 10:45

Бывший футболист «Барселоны» Глеб назвал провалом вылет команды из Лиги чемпионов

Анна Горшкова
Корреспондент
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Бывший футболист «Барселоны» Александр Глеб отреагировал на вылет каталонского клуба из Лиги чемпионов.

«Конечно, это провал, никак невозможно оправдать. Один из величайших клубов сыграет в Лиге Европы — это провал. Если вылетят и из него, будет еще унизительнее. «Барселона» — главный фаворит Лиги Европы? Не думаю, там достаточно сильных клубов, которые легко могут составить конкуренцию им. Сейчас идет смена поколений, нет таких лидеров, которые были раньше: Иньеста, Хави, Пуйоль и Месси. Нет такого лидера сейчас, который может взять на себя ответственности», — приводит слова Глеба Metaratings.ru.

«Барселона» лишилась шансов выйти в плей-офф ЛЧ и с третьего места (4 очка) попадет в Лигу Европы.

В прошлом сезоне каталонский клуб также вылетел в Лигу Европы, не сумев преодолеть групповой этап. В турнире сезона-2021/22 сине-гранатовые дошли до четвертьфинала, в котором уступили будущему победителю турнира — «Айнтрахту».

Источник: https://metaratings.ru/news/aleksandr-gleb-nazval-provalom-vylet-barselony-iz-ligi-chempionov-1396296/
Александр Глеб
Лига чемпионов УЕФА
ФК Барселона
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