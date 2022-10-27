Бывший футболист «Барселоны» Глеб назвал провалом вылет команды из Лиги чемпионов

Бывший футболист «Барселоны» Александр Глеб отреагировал на вылет каталонского клуба из Лиги чемпионов.

«Конечно, это провал, никак невозможно оправдать. Один из величайших клубов сыграет в Лиге Европы — это провал. Если вылетят и из него, будет еще унизительнее. «Барселона» — главный фаворит Лиги Европы? Не думаю, там достаточно сильных клубов, которые легко могут составить конкуренцию им. Сейчас идет смена поколений, нет таких лидеров, которые были раньше: Иньеста, Хави, Пуйоль и Месси. Нет такого лидера сейчас, который может взять на себя ответственности», — приводит слова Глеба Metaratings.ru.

«Барселона» лишилась шансов выйти в плей-офф ЛЧ и с третьего места (4 очка) попадет в Лигу Европы.

В прошлом сезоне каталонский клуб также вылетел в Лигу Европы, не сумев преодолеть групповой этап. В турнире сезона-2021/22 сине-гранатовые дошли до четвертьфинала, в котором уступили будущему победителю турнира — «Айнтрахту».