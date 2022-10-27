Спаллетти о матче против «Ливерпуля»: «Зрелище гарантировано!»
Спаллетти поделился мнением о предстоящем матче против «Ливерпуля»
Главный тренер «Наполи» Лучано Спаллетти прокомментировал предстоящий матч группового турнира Лиги чемпионов против «Ливерпуля».
«В следующей игре многое поставлено на карту, потому что «Ливерпуль» очень силен дома. Нам нужно атаковать и владеть мячом, чтобы усложнить им жизнь.
Если мы дадим им лишнее время, «Ливерпуль» будет чувствовать себя комфортно, а мы этого не хотим. Будет замечательно поехать туда [выйдя в плей-офф]. Зрелище гарантировано!» — сказал Спаллетти на пресс-конференции.
Матч «Наполи» и «Ливерпуля» состоится 1 ноября.
Новости