Первый гол Месси в ворота «Маккаби» признан голом недели в Лиге чемпионов

Лучшим голом пятого тура группового этапа Лиги чемпионов стал мяч, забитый нападающим «ПСЖ» Лионелем Месси в ворота «Маккаби» из Хайфы (7:2), сообщает официальный сайт УЕФА.

35-летний футболист на 19-й минуте встречи, находясь в штрафной площади, мощным ударом открыл счет. Месси в этом матче стал автором дубля.

На лучший гол тура также претендовали Кай Хаверц («Челси»), Рафа Силва («Бенфика») и Маттео Гендузи («Марсель»).