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Сегодня, 13:28

Первый гол Месси в ворота «Маккаби» признан голом недели в Лиге чемпионов

Анна Горшкова
Корреспондент
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Лучшим голом пятого тура группового этапа Лиги чемпионов стал мяч, забитый нападающим «ПСЖ» Лионелем Месси в ворота «Маккаби» из Хайфы (7:2), сообщает официальный сайт УЕФА.

35-летний футболист на 19-й минуте встречи, находясь в штрафной площади, мощным ударом открыл счет. Месси в этом матче стал автором дубля.

На лучший гол тура также претендовали Кай Хаверц («Челси»), Рафа Силва («Бенфика») и Маттео Гендузи («Марсель»).

Лионель Месси
ФК Маккаби (Хайфа)
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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