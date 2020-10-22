Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини подвел итоги матча 1-го тура Лиги чемпионов против «Мидтьюлланна» (4:0).

— У нас было много отличных игр, поэтому мы можем устроить выходной, — приводит слоа Гасперини Sky Sport Italia. — Нам нужно было сегодня побеждать, и это было непросто, какой бы ни был счет. Играть с «Мидтьюлланном» будет нелегко для тех, кто приедет к ним взять три очка.

Статистика показывает, что мы забиваем много голов, и это были очень хорошие мячи. Дальше нас будут ждать домашние встречи с «Аяксом» и «Ливерпулем», это будут одни из самых решающих матчей в группе.