«Брюгге», «Милан», «Бешикташ» и «Шахтер» вылетели из еврокубков

Завершился групповой турнир Лиги чемпионов в квартетах А, В, С и D. Стали известны все команды, которые стали четвертыми в группах и вылетели из еврокубков.

В группе А последним стал «Брюгге». Бельгийский клуб набрал четыре очка.

В группе В четвертое место занял «Милан». Россонери также набрали четыре очка. В последнем туре команда проиграла «Ливерпулю» (1:2).

В группе С на последней позиции расположился «Бешикташ». Турецкий клуб проиграл все матчи и не набрал ни одного очка.

Аутсайдером группы D стал «Шахтер». «Горняки» имеют в активе два очка. В матче последнего тура они сыграли вничью с «Шерифом» (1:1).