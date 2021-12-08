Мбаппе верит, что Месси принесет много пользы «ПСЖ»
01:25
Нападающий «ПСЖ» Кильян Мбаппе после победы над «Брюгге» (4:1) в матче 6-го тура группового турнира Лиги чемпионов отметил, что парижане играли ради фанатов.
«Конечно, на карту было не поставлено ничего, но Лига чемпионов — это Лига чемпионов. Мы хотели порадовать фанатов своей игрой, и это то, что мы сделали.
Когда матчи будут действительно важными, нам понадобится Месси. Это поможет ему интегрироваться в команду, и он сможет выложиться на полную в ближайшие несколько недель", — цитирует пресс-служба УЕФА Мбаппе.
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