Мбаппе верит, что Месси принесет много пользы «ПСЖ»

Нападающий «ПСЖ» Кильян Мбаппе после победы над «Брюгге» (4:1) в матче 6-го тура группового турнира Лиги чемпионов отметил, что парижане играли ради фанатов.

«Конечно, на карту было не поставлено ничего, но Лига чемпионов — это Лига чемпионов. Мы хотели порадовать фанатов своей игрой, и это то, что мы сделали.

Когда матчи будут действительно важными, нам понадобится Месси. Это поможет ему интегрироваться в команду, и он сможет выложиться на полную в ближайшие несколько недель", — цитирует пресс-служба УЕФА Мбаппе.