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Мбаппе верит, что Месси принесет много пользы «ПСЖ»

01:25
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Нападающий «ПСЖ» Кильян Мбаппе после победы над «Брюгге» (4:1) в матче 6-го тура группового турнира Лиги чемпионов отметил, что парижане играли ради фанатов.

«Конечно, на карту было не поставлено ничего, но Лига чемпионов — это Лига чемпионов. Мы хотели порадовать фанатов своей игрой, и это то, что мы сделали.

Когда матчи будут действительно важными, нам понадобится Месси. Это поможет ему интегрироваться в команду, и он сможет выложиться на полную в ближайшие несколько недель", — цитирует пресс-служба УЕФА Мбаппе.

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Евгений Козинов все материалы автора

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