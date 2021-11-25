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«Лейпциг» на выезде обыграл «Брюгге» с счетом 5:0

«Лейпциг» на выезде разгромил «Брюгге» с счетом 5:0
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«Брюгге» — «Лейпциг» — 0:5. Фото Reuters
«Брюгге» — «Лейпциг» — 0:5. Фото Reuters
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«Лейпциг» выиграл у «Брюгге» (5:0) в матче пятого тура группового турнира Лиги чемпионов.

В составе победителей по дублю сделали Кристофе Нкунку и Эмиль Форсберг. Также забил Андре Силва.

Обе команды имеют по четыре очка. «Лейпциг» по дополнительным показателям идет на третье месте в группе А, «Брюгге» — на четвертом. Команды в последнем туре поспорят за выход в Лигу Европы. Плей-офф Лиги чемпионов для них уже недоступен.

Лига чемпионов. Группа A
24 нояб, 23:00. Jan Breydelstadion (Брюгге)
Брюгге
0:5
РБ Лейпциг
Голы
Нкунку, 12 (0:1), Форсберг, 17 (0:2), Андре Силва, 26 (0:3), Форсберг, 45+1 (0:4), Нкунку, 90+3 (0:5)
Брюгге
Миньоле Нсоки (Рикка, 46 ) Хендри ван дер Бремпт (Мехеле, 60 ) Клинтон Мата Баланта Сова (Уэсли, 82 ) Фанакен Де Кетеларе (Искиэрдо, 82 ) Ланг Дост (Ритс, 46 )
РБ Лейпциг
Мартинес Клостерманн (Хенрикс, 62) Мукьеле Гвардиол (Бонна, 80) Анхелиньо Нкунку Лаймер (Мориба, 62) Кампль Форсберг Броббей (Новоа, 66) Андре Силва
Предупреждения
Ланг 63, Баланта 85, Уэсли 86  -  Мориба 86
Судьи
Масса

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Евгений Петров все материалы автора

Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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Материалы сюжета: Лига чемпионов 2021/22, 23 и 24 ноября, 5-й тур, расписание и результаты матчей, новости и обзоры, «Мальме» — «Зенит» и другие игры