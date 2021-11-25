«Лейпциг» на выезде обыграл «Брюгге» с счетом 5:0
«Лейпциг» на выезде разгромил «Брюгге» с счетом 5:0
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«Лейпциг» выиграл у «Брюгге» (5:0) в матче пятого тура группового турнира Лиги чемпионов.
В составе победителей по дублю сделали Кристофе Нкунку и Эмиль Форсберг. Также забил Андре Силва.
Обе команды имеют по четыре очка. «Лейпциг» по дополнительным показателям идет на третье месте в группе А, «Брюгге» — на четвертом. Команды в последнем туре поспорят за выход в Лигу Европы. Плей-офф Лиги чемпионов для них уже недоступен.
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