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«Спортинг» переиграл «Боруссию» и вышел в плей-офф Лиги чемпионов

00:58
24 ноября. «Спортинг» — «Боруссия» — 3:0. Фото Reuters
24 ноября. «Спортинг» — «Боруссия» — 3:0. Фото Reuters
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Лиссабонский «Спортинг» выиграл у дортмундской «Боруссии» в 5-м туре Лиги чемпионов — 3:0. Дублем в первом тайме отметился Педру Гонсалвеш.

Во второй половине он не смог реализовать пенальти, но первым на добивании был Педро Порро. В концовке встречи гол престижа забил Доньелл Мален.

Стоит отметить, что в конце второго тайма дортмундцы остались в меньшинстве, так как красную карточку получил полузащитник Эмре Джан.

«Спортинг» набрал 9 очков и поднялся на второе место в таблице группы C, гарантировав участие в плей-офф. «Боруссия» опустилась на 3-ю строчку и сыграет в плей-офф Лиги Европы.

Лига чемпионов. Группа C
24 нояб, 23:00. Jose Alvalade (Лиссабон)
Спортинг
3:1
Боруссия Д
Голы
Педру Гонсалвеш, 30 (1:0), Педру Гонсалвеш, 39 (2:0), Порро, 81 (3:0), Мален, 90+3 (3:1)
Нереализованный пенальти
Педру Гонсалвеш 81
Спортинг
Адан Матеус Рейс (Эсгайю, 67 ) Феддаль Коатес Порро (Угарте, 88 ) Инасио Палинья Матеус Нунес Педру Гонсалвеш (Назинью, 88 ) Сарабия (Нуну, 68 ) Паулинью (Тиагу Томаш, 83 )
Боруссия Д
Кобель Шульц (Эмре Джан, 46) Аканджи Менье Понграчич (Загаду, 67) Ройс Брандт Рейниер (Тиггес, 67) Беллингем Витсель (Дахуд, 66) Мален
Предупреждения
Палинья 55, Коатес 58, Адан 90  -  Загаду 74, Ройс 79
Удаления
Эмре Джан 75
Судьи
Гранде

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Евгений Козинов все материалы автора

Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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