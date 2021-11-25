«Спортинг» переиграл «Боруссию» и вышел в плей-офф Лиги чемпионов

Лиссабонский «Спортинг» выиграл у дортмундской «Боруссии» в 5-м туре Лиги чемпионов — 3:0. Дублем в первом тайме отметился Педру Гонсалвеш.

Во второй половине он не смог реализовать пенальти, но первым на добивании был Педро Порро. В концовке встречи гол престижа забил Доньелл Мален.

Стоит отметить, что в конце второго тайма дортмундцы остались в меньшинстве, так как красную карточку получил полузащитник Эмре Джан.

«Спортинг» набрал 9 очков и поднялся на второе место в таблице группы C, гарантировав участие в плей-офф. «Боруссия» опустилась на 3-ю строчку и сыграет в плей-офф Лиги Европы.