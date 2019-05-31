01:53 | Футбол — Лига чемпионов

Британцы купят два миллиона пинт пива на финал Лиги чемпионов

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В Великобритании ожидаются одни из крупнейших спортивных выходных. Помимо того, что в финале Лиги чемпионов сыграют "Тоттенхэм" и "Ливерпуль", состоятся две игры чемпионата мира по крикету и финал премьер-лиги по регби. 

Десятки тысяч болельщиков отправились в Мадрид на финал Лиги чемпионов, а те, кто не собирается этого делать, а также миллионы нейтральных зрителей, запасаются пивом, закусками и продуктами для барбекю. 

Как утверждает Mirror, британские пабы планируют в субботу продать около двух миллионов пинт пива.

"Тоттенхэм" - "Ливерпуль": Лига чемпионов, финал, 1 июня 2019 года, прямая трансляция матча, начало – 22.00 (мск)

Лига чемпионов: сетка плей-офф-2018/19, новости, обзоры и расписание онлайн-трансляций матчей, календарь и результаты игр

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2018/19. Финал "Ливерпуль" - "Тоттенхэм"
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