Британцы купят два миллиона пинт пива на финал Лиги чемпионов

В Великобритании ожидаются одни из крупнейших спортивных выходных. Помимо того, что в финале Лиги чемпионов сыграют "Тоттенхэм" и "Ливерпуль", состоятся две игры чемпионата мира по крикету и финал премьер-лиги по регби.

Десятки тысяч болельщиков отправились в Мадрид на финал Лиги чемпионов, а те, кто не собирается этого делать, а также миллионы нейтральных зрителей, запасаются пивом, закусками и продуктами для барбекю.

Как утверждает Mirror, британские пабы планируют в субботу продать около двух миллионов пинт пива.

"Тоттенхэм" - "Ливерпуль": Лига чемпионов, финал, 1 июня 2019 года, прямая трансляция матча, начало – 22.00 (мск)

Лига чемпионов: сетка плей-офф-2018/19, новости, обзоры и расписание онлайн-трансляций матчей, календарь и результаты игр