Брих обслужит первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов «Реал» — «Ливерпуль»
Немецкая бригада арбитров во главе с Феликсом Брихом обслужит первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов «Реал» — «Ливерпуль», сообщает официальный сайт УЕФА.
Ассистентами Бриха будут Марк Борш и Штефан Лупп, резервный арбитр — Тобиас Штилер. ВАР — Марко Фритц, АВАР — Саша Штегеманн.
Главным судьей первой игры 1/4 финала Лиги чемпионов «Манчестер Сити» — «Боруссия» (Дортмунд) будет Овидиу Хацеган (Румыния). Его ассистентами будут Октавиан Шовре и Себастиан Георге, резервный арбитр — Иштван Ковач (все трое — Румыния). ВАР — Марко Ди Белло, АВАР — Паоло Валери (оба — Италия).
Матчи «Реал» — «Ливерпуль» и «Манчестер Сити» — «Боруссия» состоятся во вторник, 6 апреля. Начало обеих встреч — в 22.00 (мск).
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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