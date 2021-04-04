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Брих обслужит первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов «Реал» — «Ливерпуль»

13:16
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Немецкая бригада арбитров во главе с Феликсом Брихом обслужит первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов «Реал» — «Ливерпуль», сообщает официальный сайт УЕФА.

Ассистентами Бриха будут Марк Борш и Штефан Лупп, резервный арбитр — Тобиас Штилер. ВАР — Марко Фритц, АВАР — Саша Штегеманн.

Главным судьей первой игры 1/4 финала Лиги чемпионов «Манчестер Сити» — «Боруссия» (Дортмунд) будет Овидиу Хацеган (Румыния). Его ассистентами будут Октавиан Шовре и Себастиан Георге, резервный арбитр — Иштван Ковач (все трое — Румыния). ВАР — Марко Ди Белло, АВАР — Паоло Валери (оба — Италия).

Матчи «Реал» — «Ливерпуль» и «Манчестер Сити» — «Боруссия» состоятся во вторник, 6 апреля. Начало обеих встреч — в 22.00 (мск).

Дополнительная информация:

https://www.uefa.com/uefachampionsleague/

Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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Материалы сюжета: Лига чемпионов сезон 2020/21: 1/4 финала — пары плей-офф — расписание и результаты матчей — новости и обзоры




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