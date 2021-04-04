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Мбаппе — о травме Левандовски: «Его отсутствие — хорошая новость для нас»

17:02
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Нападающий «ПСЖ» Кильян Мбаппе высказался о травме форварда «Баварии» Роберта Левандовски, в связи с которой он пропустит 1/4 финала Лиги чемпионов.

«Левандовски — великий футболист, и его отсутствие — хорошая новость для нас. Даже при том, что я не радуюсь чужим травмам», — цитирует Мбаппе L'Equipe.

«ПСЖ» и «Бавария» сыграют в Лиге чемпионов 7 и 13 апреля.

Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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Материалы сюжета: Лига чемпионов сезон 2020/21: 1/4 финала — пары плей-офф — расписание и результаты матчей — новости и обзоры




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