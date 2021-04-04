Мбаппе — о травме Левандовски: «Его отсутствие — хорошая новость для нас»
Нападающий «ПСЖ» Кильян Мбаппе высказался о травме форварда «Баварии» Роберта Левандовски, в связи с которой он пропустит 1/4 финала Лиги чемпионов.
«Левандовски — великий футболист, и его отсутствие — хорошая новость для нас. Даже при том, что я не радуюсь чужим травмам», — цитирует Мбаппе L'Equipe.
«ПСЖ» и «Бавария» сыграют в Лиге чемпионов 7 и 13 апреля.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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