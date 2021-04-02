Почеттино считает, что у «ПСЖ» нет преимущества перед «Баварией» в ЛЧ из-за травмы Левандовски

Главный тренер «ПСЖ» Маурисио Почеттино прокомментировал информацию о том, что нападающий «Баварии» Роберт Левандовски пропустит оба матча 1/4 финала Лиги чемпионов.

«У меня есть хороший пример. В 2019 году, когда «Тоттенхэм» играл с «Манчестер Сити» в 1/4 финала Лиги чемпионов, Харри Кейн получил травму в первом тайме первой же игре. Мы почти все время провели без него. А это был наш главный нападающий, как Левандовски в «Баварии». И мы прошли дальше.

«Бавария» – не просто Левандовски, хоть это и невероятный футболист. Истинная сила – команда. Этот клуб очень силен», – цитирует Почеттино GFFN.

Ранее, 30 марта, стало известно, что польский форвард выбыл на четыре недели из-за растяжения связок правого колена.

Первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов «Бавария» – «ПСЖ» пройдет 7 апреля в Мюнхене. Начало – в 22:00 по московскому времени. Ответная игра состоится 13 апреля в Париже.