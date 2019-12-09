Бригада ВАР из России впервые назначена на Лигу чемпионов

Впервые в истории на матч Лиги чемпионов назначена российская бригада ВАР, информирует официальный сайт РФС,

Матч 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА «Боруссия» — «Славия» обслужит Сергей Карасев, которому будут помогать на линиях Игорь Демешко и Максим Гаврилин, видеопомощник Виталий Мешков и ассистент видеопомощника Сергей Иванов. Резервный рефери — Сергей Лапочкин.

Назначение прокомментировал Леонид Калошин, руководитель проекта по внедрению ВАР в России.

— В ближайший вторник состоится историческое событие, так как впервые на матче Лиги чемпионов УЕФА будет работать полноценная бригада ВАР из России. До этого, в 4-м и 5-м турах главного еврокубка, только в качестве АВАР назначали Виталия Мешкова: речь идет о матчах «Валенсия» — «Лилль» и «Аталанта» — «Динамо Загреб». Это очень важный день для российского футбола в целом, а также для российского судейства в частности, и отдельно — для все еще молодого российского проекта по внедрению ВАР в отечественных соревнованиях.

Для нас большая честь, что есть доверие Судейского комитета УЕФА к российским видеоассистентам рефери. На матче в Дортмунде ВАР будет Виталий Мешков. Кроме того, в качестве АВАР на международном уровне дебютирует Сергей Иванов, у которого только вчера состоялся дебют в той же роли на игре РПЛ — «Ахмат» — «Уфа».

Российский проект по внедрению системы видеопомощи арбитрам в России только начал свой путь. Ровно год назад стартовал централизованный этап подготовки арбитров для работы с системой ВАР. Наши видеоассистенты на играх соревновательного уровня начали функционировать только с начала апреля 2019 года. На сегодняшний день, учитывая полуфиналы и финал Олимп-Кубка России, переходные встречи и прошедшие 19 туров РПЛ, у нас накопился опыт, но безусловно не значительный по сравнению с ведущими европейскими странами и не только.

Однако старший офицер УЕФА по вопросам судейства Роберто Розетти, который в начале ноября проводил семинар в Москве, в ходе него отдельно отметил, что в подготовке и использовании VAR в России мы полностью следуем линии УЕФА. Он внимательно следит за нашей работой и, как мы видим, полностью удовлетворен, раз наши арбитры в качестве VAR и AVAR получили назначения на финальный тур группового этапа Лиги чемпионов, и на матч, в котором решается судьба одной из команд, а именно «Боруссии», по выходу в плей-офф. Очень приятно и почётно, что качество инструктажа видео ассистентов в России получает высокую оценку со стороны эксперта мирового уровня.

Впервые на официальном международном матче бригада будет полностью состоять из российских арбитров. В предыдущих турах россияне занимали только пять позиций из шести в бригаде: рефери, ассистенты, резервный судья и АВАР. ВАР же был представителем другой национальной ассоциации. Хочется пожелать удачи нашей бригаде и чтобы они подтвердили свой высокий уровень готовности и квалификации.