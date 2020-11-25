Боярский: «Хвастаться Дзюбой и Азмуном мы можем только у себя дома»

Народный артист России, болельщик «Зенита» Михаил Боярский прокомментировал «СЭ» поражение питерской команды от «Лацио» (1:3) в 4-м матче группового раунда Лиги чемпионов.

— Впечатления печальные, — заявил Боярский «СЭ». — Дзюба — молодец, забил гол. Но объективно «Лацио» гораздо сильнее. В завершающей стадии атаки все усилия были тщетными. Сплошные забросы на Дзюбу. Замке вышел, ничего толком не показал. Сердар пока в непонятной форме. И с «Брюгге» ничего не получится. «Зенит» слабее. Сегодня выделил бы Кержакова, спас «Зенит» еще от нескольких мячей. Даже угадал направление удара Иммобиле с пенальти. Но с Чиро ничего не поделаешь, у нас такого нет, ничего с этим не поделаешь.

У себя дома мы можем похвастаться и Дзюбой, и Азмуном, и вообще командой «Зенит», но на уровне европейского чемпионата это бессмысленно. «Краснодар» тоже сегодня прилично играл, но это не наш уровень. (Константин Колмаков)