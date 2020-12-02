«Интер» обыграл «Боруссию» и сохранил шансы выйти в плей-офф

«Боруссия» Менхенгладбах уступила «Интеру» (2:3) в матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов.

У хозяев дубль сделал Алассан Плеа, у гостей — Ромелу Лукаку. Также у «Интера» отличился Маттео Дармиан.

Итальянский клуб набрал пять очков и остается последним в группе В, сохраняя шансы выйти в плей-офф. «Боруссия» на первом месте с восемью очками. У «Шахтера» и «Реала» по семь очков.

Лига чемпионов

Группа В

5-й тур

«Боруссия» М (Германия) — «Интер» (Италия) — 2:3 (1:1)

Голы: Дармиан, 17 (0:1). Плеа, 45+1 (1:1). Лукаку, 64 (1:2). Лукаку, 73 (1:3). Плеа, 76 (2:3).

«Боруссия»: Зоммер, Вендт (Вольф, 78), Янчке (Закария, 46), Гинтер, Лайнер, Штиндль (Эмболо, 70), Крамер, Лазаро, Нойхаус, Плеа, Тюрам.

«Интер»: Ханданович, Дармиан (Хакими, 60), де Фрай, Шкриньяр, Бастони, Янг (Перишич, 87), Брозович, Гальярдини, Барелла, Лукаку, Мартинес (Санчес, 71).

Предупреждения: Штиндль, 10. Мартинес, 20. де Фрай, 58. Барелла, 71. Лайнер, 74. Янг, 80. Лукаку, 88. Гальярдини, 90. Бастони, 90. Плеа, 90.

Судья: Маккели.

1 декабря. Менхенгладбах. Стадион «Боруссия-Парк».