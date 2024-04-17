«Боруссия» — «Атлетико»: видео голов

«Боруссия» дома обыграла «Атлетико» в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов — 4:2.

За дортмундцев забили Юлиан Брандт, Иан Матсен, Никлас Фюллкруг и Марсель Забитцер. У мадридцев отличился Анхель Корреа. Также защитник «Боруссии» Матс Хуммельс забил в свои ворота.

«Боруссия» вышла в полуфинал Лиги чемпионов, где сыграет с «ПСЖ».

34-я минута: Юлиан Брандт — 1:0

39-я минута: Иан Матсен — 2:0

49-я минута: Матс Хуммельс — 2:1

64-я минута: Анхель Корреа — 2:2

71-я минута: Никлас Фюллкруг — 3:2

74-я минута: Марсель Забитцер — 4:2