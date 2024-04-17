«Боруссия» — «Атлетико»: видео голов
«Боруссия» дома обыграла «Атлетико» в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов — 4:2.
За дортмундцев забили Юлиан Брандт, Иан Матсен, Никлас Фюллкруг и Марсель Забитцер. У мадридцев отличился Анхель Корреа. Также защитник «Боруссии» Матс Хуммельс забил в свои ворота.
«Боруссия» вышла в полуфинал Лиги чемпионов, где сыграет с «ПСЖ».
34-я минута: Юлиан Брандт — 1:0
39-я минута: Иан Матсен — 2:0
49-я минута: Матс Хуммельс — 2:1
64-я минута: Анхель Корреа — 2:2
71-я минута: Никлас Фюллкруг — 3:2
74-я минута: Марсель Забитцер — 4:2
Новости