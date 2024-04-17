Дембеле признан лучшим игроком ответного матча «Барселона» — «ПСЖ» в 1/4 финала Лиги чемпионов

Вингер «ПСЖ» Усман Дембеле признан лучшим игроком ответного матча с «Барселоной» в 1/4 финала Лиги чемпионов.

Француз забил один гол и заработал пенальти, который реализовал Килиан Мбаппе.

Парижане вышли в полуфинал Лиги чемпионов и сыграют с дортмундской «Боруссией», которая победила «Атлетико» с общим счетом 5:4 (1:2, 4:2).

Первые матчи полуфиналов Лиги чемпионов пройдут 30 апреля и 1 мая, ответный игры — 7 и 8 мая.