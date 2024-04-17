Дембеле — о выходе «ПСЖ» в полуфинал: «Это большое достижение»

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Усман Дембеле прокомментировал победу над «Барселоной» (4:1) в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов.

«Это большое достижение. Когда в прошлый раз были в полуфинале, мы дошли до финала. Скрестим пальцы, чтобы в этом году добиться того же и попасть на «Уэмбли». Нам надо успеть восстановиться к «Лиону» до уик-энда, а уже затем будем с нетерпением дожидаться полуфинала», — цитирует пресс-служба УЕФА Дембеле.

«ПСЖ» по сумме двух встреч одержал победу (общий счет — 6:4) и вышел в полуфинал Лиги чемпионов, где сыграет с дортмундской «Боруссией».