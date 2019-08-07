Болельщики "Краснодара" освистали Зе Луиша. Видео

Бывший нападающий "Спартака", игрок "Порту" Зе Луиш заменил форварда Франсиску Соареса на 74-й минуте матча 3-го отборочного раунда Лиги Европы против "Краснодара". Фанаты "быков" освистали 28-летнего футболиста из Кабо-Верде.

"СЭ" ведет текстовую трансляцию матча "Краснодар" – "Порту".

Лига чемпионов. 3-й отборочный раунд. Расписание и результаты матчей