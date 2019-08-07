Болельщики "Краснодара" освистали Зе Луиша. Видео

Бывший нападающий "Спартака", игрок "Порту" Зе Луиш заменил форварда Франсиску Соареса на 74-й минуте матча 3-го отборочного раунда Лиги Европы против "Краснодара". Фанаты "быков" освистали 28-летнего футболиста из Кабо-Верде.
"СЭ" ведет текстовую трансляцию матча "Краснодар" – "Порту".
Болельщики "Краснодара" освистали Зе Луиша во время замены #КраснодарПорту #ЛигаЧемпионов pic.twitter.com/vmcNI6czMO— Катерина Потапова (@katja_potapova) August 7, 2019
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