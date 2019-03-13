Блез Матюиди: "Давайте пока не говорить о финале Лиги чемпионов"

Полузащитник "Ювентуса" Блез Матюиди выразил радость по поводу победы над "Атлетико" (3:0) и выхода в четвертьфинал Лиги чемпионов. Все три мяча в ответном матче забил Криштиану Роналду.

– Это была необыкновенная игра в исполнении всей команды, особенный вечер, – цитирует Sky Italia Матюиди. – Мы рады, что вышли в четвертьфинал, но должны играть еще лучше. Всего три недели назад многие считали, что мы дальше не пройдем. Так что давайте двигаться постепенно, а не говорить о финале. Мы всегда должны играть так же, как в этом матче. Я очень рад, что у нас такая сильная команда и Криштиану Роналду – лучший игрок мира. Он играл ключевую роль в "Реале", а теперь Роналду с нами.