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Бернарду Силва признан лучшим игроком матча «Манчестер Сити» — «Реал»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Бернарду Силва.
Фото Global Look Press

Полузащитник «Манчестер Сити» Бернарду Силва признан лучшим игроком ответного матча 1/2 финала Лиги чемпионов с «Реалом» (4:0). Португалец в этой встрече оформил дубль.

«Он забил два важных гола и проявил большой творческий потенциал, но также неустанно работал над тем, чтобы команда прессинговала и возвращала мяч», — отметила группа технических наблюдателей УЕФА.

«Манчестер Сити» сыграет в финале Лиги чемпионов против «Интера». Финальный матч пройдет в Стамбуле 10 июня.

Бернарду Силва
Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Манчестер Сити
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