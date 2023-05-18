Бернарду Силва признан лучшим игроком матча «Манчестер Сити» — «Реал»

Полузащитник «Манчестер Сити» Бернарду Силва признан лучшим игроком ответного матча 1/2 финала Лиги чемпионов с «Реалом» (4:0). Португалец в этой встрече оформил дубль.

«Он забил два важных гола и проявил большой творческий потенциал, но также неустанно работал над тем, чтобы команда прессинговала и возвращала мяч», — отметила группа технических наблюдателей УЕФА.

«Манчестер Сити» сыграет в финале Лиги чемпионов против «Интера». Финальный матч пройдет в Стамбуле 10 июня.