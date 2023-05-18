Мартинес, Силва, Чадханоглу и Родри претендуют на звание игрока недели в Лиге чемпионов
Пресс-служба УЕФА опубликовала список претендентов на звание лучшего игрока недели в Лиге чемпионов.
На почетное звание претендуют Родри («Манчестер Сити»), Бернарду Силва («Манчестер Сити»), Лаутаро Мартинес («Интер»), Хакан Чалханоглу («Интер»).
На этой неделе состоялись ответные матчи 1/2 финала Лиги чемпионов. «Манчестер Сити» разгромил «Реал» (4:0), а «Интер» победил «Милан» (1:0).
Лучший игрок недели будет определен путем голосования на официальном сайте УЕФА.
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