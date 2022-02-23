В среду, 23 февраля, состоится матч 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором «Бенфика» на своем поле примет «Аякс». Начало встречи — в 23.00 по московскому времени.

В последний раз в еврокубках команды встречались в 2018 году. На групповой стадии Лиги чемпионов четыре года назад «Аякс» один раз обыграл соперника, вторая встреча завершилась вничью. Единственный раз «Бенфика» обыгрывала соперника в 1969 году.

На групповой стадии нынешнего сезона ЛЧ «Аякс» занял первое место в группе С, набрав 18 баллов, а на счету «Бенфики» — вторая строчка в группе Е (8 баллов).

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