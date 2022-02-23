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Сегодня, 21:23

Рангник считает, что «Манчестер Юнайтед» ждет сложный матч с «Атлетико» в Лиге чемпионов

Екатерина Савостина
Корреспондент

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Ральф Рангник поделился ожиданиями от матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «Атлетико».

«Мы позаботились о том, чтобы в последние несколько дней игроки могли восстановиться и выходили на поле свежими. Психологически нам надо подготовить себя к очень эмоциональной и враждебной атмосфере. Не думаю, что судьба противостояния определится завтра, это будет решаться в ответном матче на «Олд Траффорд», — приводит слова Рангника официальный сайт УЕФА.

— Диего Симеоне выигрывает свои трофеи при помощи четкого игрового стиля. «Атлетико» — это эмоциональная команда, что является отражением характера тренера. Нам необходимо соответствовать эмоциям и энергетике соперника. Это будет физически затратное и эмоциональное противостояние, и нам надо проявить психологическую стойкость в обоих матчах».

«Манчестер Юнайтед» сыграет с «Атлетико» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов 23 февраля. Начало — в 23.00 по московскому времени.

Источник: https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/match/2033902--atletico-vs-man-united/
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Ральф Рангник
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