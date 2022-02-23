Тен Хаг рассказал о тактике «Аякса» в матче с «Бенфикой» в 1/8 финала Лиги чемпионов

Главный тренер «Аякса» Эрик тен Хаг высказался о предстоящем матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Бенфикой».

«В выездном матче нам хочется добиться хорошего результата. Не имеет значения, кто фаворит. «Бенфика» — сильный соперник, который способен воспользоваться нашими ошибками.

Они будут стремиться контролировать игру, мы же должны придерживаться своей философии и следовать нашему плану, принимать верные решения, читать игру. Также нужно грамотно возвращаться в оборону, поскольку контратаки — одна из сильнейших сторон «Бенфики», — приводит слова тен Хага Record.

Матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Бенфика» — «Аякс» состоится 23 февраля в 23:00 по московскому времени.