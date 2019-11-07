«Байер» обыграл «Атлетико» и догнал «Локомотив»

«Байер» на своем поле обыграл «Атлетико» в 4-м туре Лиги чемпионов (2:1). В конце первого тайма Томас Партей забил в свои ворота, а в начале второго — Кевин Фолланд удвоил преимущество немецкой команды. На последних минутах Альваро Мората отыграл один мяч, когда хозяева остались в меньшинстве.

«Байер» набрал первые очки и сравнялся с «Локомотивом», которому уступает 3-ю строчку в группе по дополнительным показателям.

Лига чемпионов

Группа D

4-й тур

«Байер» (Германия) — «Атлетико» (Испания) — 2:1 (1:0)

Голы: Партей, 41 — в свои ворота (1:0). Фолланд, 55 (2:0). Мората, 90+4 (2:1).

«Байер»: Храдецки, Вайзер, Та, Бендер, Венделл (Рецос, 81), Беллараби, Демирбай, Арангис (Баумгартлингер, 65), Амири, Фолланд, Хаверц (Драгович, 88).

«Атлетико»: Облак, Ариас, Фелипе, Эрмосо, Лоди (Лемар, 52), Корреа (Эррера, 70), Партей, Коке, Сауль, Мората, Диегу Коста (Витоло, 61).

Предупреждения: Вайзер, 50. Та, 79. Беллараби, 79. Мората, 79. Облак, 79.

Удаление: Амири, 84.

Судья: Скомина (Словения).

6 ноября. Леверкузен. Стадион «БайАрена».

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