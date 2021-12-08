«Бавария» выигрывает у «Барселоны» со счетом 2:0 после первого тайма
8 декабря, 23:53
После первого тайма «Бавария» обыгрывает «Барселону» (2:0) в матче шестого тура группового турнира Лиги чемпионов.
На 34-й минуте счет открыл Томас Мюллер. Он точно пробил головой после передачи от Роберта Левандовски. Система автоматического определения взятия ворот показала, что мяч пересек линию. Второй гол дальним ударом забил Лерой Сане.
В параллельном матче «Бенфика» с аналогичным счетом побеждает киевское «Динамо». При текущем раскладе португальский клуб выйдет в 1/8 финала Лиги чемпионов со второго места, а «Барселона» вылетит из ЛЧ и сыграет в Лиге Европы.
Читайте также
ЦСКА делает революцию в хоккее — снимает вратаря в овертайме и побеждает. Этот рисковый трюк придумал не Федоров
Материалы сюжета: Лига чемпионов 2021/22, 7 и 8 декабря, 6-й тур, расписание и результаты матчей, «Зенит» — «Челси», «Бавария» — «Барселона», «Реал» — «Интер» и другие игры, новости и обзоры
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю