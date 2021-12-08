«Бавария» выигрывает у «Барселоны» со счетом 2:0 после первого тайма

После первого тайма «Бавария» обыгрывает «Барселону» (2:0) в матче шестого тура группового турнира Лиги чемпионов.

На 34-й минуте счет открыл Томас Мюллер. Он точно пробил головой после передачи от Роберта Левандовски. Система автоматического определения взятия ворот показала, что мяч пересек линию. Второй гол дальним ударом забил Лерой Сане.

В параллельном матче «Бенфика» с аналогичным счетом побеждает киевское «Динамо». При текущем раскладе португальский клуб выйдет в 1/8 финала Лиги чемпионов со второго места, а «Барселона» вылетит из ЛЧ и сыграет в Лиге Европы.