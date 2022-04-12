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12 апреля, 23:55

«Вильярреал» сыграл вничью с «Баварией» и сенсационно вышел в полуфинал Лиги чемпионов

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Франсис Коклен против Лероя Сане в матче «Вильярреал» — «Бавария».
Фото Reuters

12 апреля «Бавария» на своем поле сыграла вничью с «Вильярреалом» (1:1) в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов.

На 52-й минуте встречи гол забил форвард мюнхенцев Роберт Левандовски. В концовке игры нападающий испанской команды Сэмюэл Чуквуэзе сравнял счет в матче.

По итогам двух игр «Вильярреал», который тренирует Унаи Эмери, прошел «Баварию» и вышел в полуфинал Лиги чемпионов (общий счет 2:1).

С текущего сезона в еврокубковых соревнованиях под эгидой УЕФА было отменено правило гостевого гола.

Лига чемпионов. 1/4 финала
12 апр, 22:00. Allianz Arena (Мюнхен)
Бавария
1:1
Вильярреал
Голы
Левандовски, 52 (1:0), Чуквуэзе, 88 (1:1)
Бавария
Нойер Упамекано Павар Эрнандез (Дэйвис, 87) Киммих Горецка Мусиала (Гнабри, 82) Левандовски Сане Коман Мюллер (Шупо-Мотинг, 90)
Вильярреал
Рульи Альбиоль Пау Торрес Фойт Эступиньян Парехо (Орье, 90+3) Капуэ Ло Сельсо Коклен (Чуквуэзе, 84) Морено Груневелд (Педраса, 85)
Предупреждения
Левандовски 33’  -  Фойт 59’, Ло Сельсо 90+1’
Судьи
Винчич (Словения)
Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Бавария
ФК Вильярреал
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