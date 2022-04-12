«Вильярреал» сыграл вничью с «Баварией» и сенсационно вышел в полуфинал Лиги чемпионов

12 апреля «Бавария» на своем поле сыграла вничью с «Вильярреалом» (1:1) в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов.

На 52-й минуте встречи гол забил форвард мюнхенцев Роберт Левандовски. В концовке игры нападающий испанской команды Сэмюэл Чуквуэзе сравнял счет в матче.

По итогам двух игр «Вильярреал», который тренирует Унаи Эмери, прошел «Баварию» и вышел в полуфинал Лиги чемпионов (общий счет 2:1).

С текущего сезона в еврокубковых соревнованиях под эгидой УЕФА было отменено правило гостевого гола.