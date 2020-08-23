«Бавария» победила «ПСЖ» и в шестой раз выиграла Лигу чемпионов

«Бавария» стала победителем Лиги чемпионов в сезоне-2019/20. В финальном матче на стадионе «Да Луш» в Лиссабоне мюнхенский клуб победил «ПСЖ» 1:0. Единственный мяч забил воспитанник парижского клуба Кингсли Коман.

Нынешний розыгрыш Лиги чемпионов, начиная с четвертьфиналов, прошел из-за пандемии в формате «финала восьми» на нейтральных полях в Лиссабоне и без зрителей.

«Бавария» в шестой раз в истории выигрывает Лигу чемпионов (с учетом Кубка чемпионов). По этому показателю мюнхенцы сравнялись с прошлогодним триумфатором «Ливерпулем». Ранее команда завоевывала главный еврокубок в 1974, 1975, 1976, 2001 и 2013 году.

Чаще «Баварии» и «Ливерпуля» Лигу чемпионов выигрывали «Милан» (7 раз) и «Реал» (13 раз).

В матче за Суперкубок УЕФА «Бавария» встретится с победителем Лиги Европы «Севильей». Встреча пройдет в Будапеште 24 сентября.

Лига чемпионов

Финал

«ПСЖ» (Франция) — «Бавария» (Германия) — 0:1 (0:0)

Гол: Коман, 59.

«ПСЖ»: Навас, Керер, Тиагу Силва, Кимпембе, Бернат (Кюрзава, 80), Маркиньюс, Паредес (Верратти, 65), Эррера (Дракслер, 72), Ди Мария (Шупо-Мотинг, 80), Мбаппе, Неймар.

«Бавария»: Нойер, Киммих, Алаба, Боатенг (Зюле, 25), Дэйвис, Горецка, Тиагу Алькантара (Толиссо, 86), Мюллер, Гнабри (Коутинью, 68), Левандовски, Коман (Перишич, 68).

Предупреждения: Дэйвис, 28. Гнабри, 52. Паредес, 52. Зюле, 56. Неймар, 81. Тиагу Силва, 83. Кюрзава, 85. Мюллер, 90+4.

Судья: Орсато (Италия).

23 августа. Лиссабон. Стадион «Да Луш».