«Бавария» обыграла «Тоттенхэм», одержав шестую победу подряд. «Црвена Звезда» не попала в Лигу Европы
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«Бавария» взяла верх над «Тоттенхэмом» в заключительном шестом туре группового турнира Лиги чемпионов. Мюнхенцы выиграли группу B, одержав шесть побед в шести играх. Лондонский клуб занял второе место.
В другой встрече «Олимпиакос» на выезде одолел «Црвену Звезду» и пробился в 1/16 финала Лиги Европы. Сербская команда переместилась на последнее место в группе и осталась без весенней стадии еврокубков.
Дополнительная информация
http://www.sport-express.ru/football/L/eurocups/championsleague/2019-2020/
Материалы сюжета: Лига чемпионов-2019/20. 6-й тур
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