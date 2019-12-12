«Бавария» обыграла «Тоттенхэм», одержав шестую победу подряд. «Црвена Звезда» не попала в Лигу Европы

«Бавария» взяла верх над «Тоттенхэмом» в заключительном шестом туре группового турнира Лиги чемпионов. Мюнхенцы выиграли группу B, одержав шесть побед в шести играх. Лондонский клуб занял второе место.

В другой встрече «Олимпиакос» на выезде одолел «Црвену Звезду» и пробился в 1/16 финала Лиги Европы. Сербская команда переместилась на последнее место в группе и осталась без весенней стадии еврокубков.