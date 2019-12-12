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«Бавария» обыграла «Тоттенхэм», одержав шестую победу подряд. «Црвена Звезда» не попала в Лигу Европы

00:55

«Бавария» взяла верх над «Тоттенхэмом» в заключительном шестом туре группового турнира Лиги чемпионов. Мюнхенцы выиграли группу B, одержав шесть побед в шести играх. Лондонский клуб занял второе место.

В другой встрече «Олимпиакос» на выезде одолел «Црвену Звезду» и пробился в 1/16 финала Лиги Европы. Сербская команда переместилась на последнее место в группе и осталась без весенней стадии еврокубков.

Бавария — Тоттенхэм Хотспур
Олимпиакос П — Црвена Звезда

Дополнительная информация

http://www.sport-express.ru/football/L/eurocups/championsleague/2019-2020/

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2019/20. 6-й тур




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